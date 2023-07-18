انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز.. طالبة مصرية صاروخ داخل الفصل تتحدي اشهر الرقصات بوصلة رقص بالابيض علي وحده ونص..ومتابع كسحت سما المصري و فيفي عبده والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضجه مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعده فيديوهات لطلبه المدارس وهي تقوم بواسطه رقص داخل الفصل مما جعل وزاره التربيه والتعليم في حاله من الخوف الشديد بسبب ما تقوم به طلاب المدارس داخل الحصول.

حيث ظهرت طالبه في الصف الثالث الثانوي وهي تقوم بوصله رقص في غايه الروعه والجمال على احدى الاغاني الشعبيه والتي احدثت ضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد نزول الفيديو بعده دقائق فقط الامر الذي جعل وزاره التربيه والتعليم تقوم بالتحقيق في الموضوع بسبب ما تقوم به بعض الفتيات داخل الحرم المدرسي.

وتعرضت هذه الفتاه او الطالبه الانتقالات واسعه بسبب ما قامت به داخل الحرم المدرسي الذي هو يعتبر مكانا للجنه التعليم وليس مكانا لتعليم الرقص ولا الاشياء التي تفسد الاخلاق وفي غضون ذلك قام وزاره التربيه والتعليم لتحقيق في هذا الفيديو قديم جدا ولم يتمكنوا من معرفه المدرسه التي تم تصوير الفيديو فيها.