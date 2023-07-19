عدت سما المصري.. بدون خجل كيوم ولدتها امها لاميتا فرنجيه بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي!!

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رياض - احمد صلاح - لاميتا فرنجية (15 نوفمبر [1] 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي

في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.