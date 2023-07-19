صنف باجمل مقطع فيديو في الأرض.. كييووم ولدتها امها فلاحه مصريه شقراء ولعت النت تتحدي اشهر راقصة في مصر والوطن العربي من داخل علي تيك توك في ببث مباشر ببدلة رقص قوية .. والجمهور اجدع سما المصري ورهف القنون

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رياض - احمد صلاح - سما المصري هي ممثلة ومذيعة مصرية، ولدت في 27 أكتوبر 1976 في محافظة الدقهلية في مصر. بدأت مسيرتها الفنية كموديل في الإعلانات وظهرت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والتلفزيونية في مصر والوطن العربي.

ومن بين أبرز أدوارها التلفزيونية، شاركت في مسلسلات “الشارع اللي ورانا” و”الزيبق” و”الكبير” و”الجماعة” و “بين السرايات”، كما شاركت في عدة أفلام منها “حماتي بتحبني” و”كده رضا” و”شيخ العرب همام”.

وتعرف سما المصري أيضًا بنشاطها علىوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك حسابات كبيرة على منصات مثل إنستجرام وتيك توك وتويتر ويوتيوب. وتشارك سما المصري محتوى متنوعًا على هذه المنصات، بما في ذلك فيديوهات كوميدية وموسيقى وصور لحياتها اليومية ونصائح للجمال واللياقة البدنية.

وقد تعرضت سما المصري للكثير من الجدل والانتقادات بسبب بعض ما يتم نشره على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها تظل واحدة من الشخصيات الفنية البارزة في مصر والوطن العربي.