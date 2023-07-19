أخبار اليمن : رصد 104 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصد 104 خروقات لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 104 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين لطيران العدوان التجسسي على الجبلية وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 8 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و6 خروقات بقصف مدفعي، و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.