أخبار اليمن : 111 عملية جراحية للمعاقين في مستشفى السبعين

111 عملية جراحية للمعاقين في مستشفى السبعين
أجرى مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، 111 عملية جراحية للمعاقين من الأطفال والنساء خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، أن العمليات الجراحية توزعت على تركيب جهاز شفط سوائل من الدماغ، واستسقاء الدماغ وتطويل أوتار القدمين وعمليات طارئة لإصلاح فتاق العمود الفقري.
وأشارت إلى أن العمليات شملت أيضاً إصلاح التشوه في القدمين والشق في عظم الحنك واستئصال المستقيم مع الجزء المشلول من القولون، وعمليات ولادة قيصرية وحمل خارج الرحم ورفع الجدار المهبلي وعمليات فتق السرة وغيرها من العمليات الجراحية.
وأكدت الدكتورة الخطيب، أن مستشفى السبعين يولي هذه الشريحة اهتماماً خاصاً ويقدم خدمات طبية نوعية، مبينة أن شريحة المعاقين تحتاج للرعاية الطبية، لتخفيف معاناتها في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار.
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