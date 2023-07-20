أخبار اليمن : 6 غارات ضمن 80 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

6 غارات ضمن 80 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةارتكبت قوى العدوان 80 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 6 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في ذات المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و11 خرقاً بقصف مدفعي، و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.