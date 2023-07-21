أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر

الأرصاد يحذر: أمطار وأجواء حارة واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والصحارى، ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على أجزاء من محافظات ذمار، إب، الضالع، تعز والبيضاء.

ومن المحتمل هطول أمطار مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، ريمة، شبوة، وأجزاء من محافظتي المهرة وحضرموت.

وحسب المركز من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40- 45 درجة مئوية، حارة ورطوبة مرتفعة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-39 درجة مئوية.

وأشار إلى رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 27-47 عقدة وارتفاع الموج يصل إلى سبعة أمتار.

كما قد تهب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 20 ـ 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج يصل إلى خمسة أمتار.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 29.8ملم، الحوبان: 16.7، حجة : 9.1، تعز(المطار) : 4.9، صرفيت: 3.4، السدة : 2.7، قطاع الإرصاد (حدة) : 0.1ملم.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، المحويت، الضالع، البيضاء، عتق ولحج، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات من تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية، ومن الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.