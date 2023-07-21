أخبار اليمن : موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في صنعاء

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موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في صنعاء

أكد نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر إعلان نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 مطلع الأسبوع المقبل. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في صنعاءأكد نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر إعلان نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 مطلع الأسبوع المقبل. وقال جحادر في تغريدة على تويتر: "لكثرت الإتصالات والتساءلات التي تتردد علينا بشأن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام المنصرم، نؤكد لأبناءنا الطلاب، وبناتنا الطالبات، بأن التجهيز يمضي على قدم وساق من قبل الإخوة المختصين في الكنترول". وأشار إلى أن مطلع الأسبوع القادم سيكون موعد إعلان النتائج.

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