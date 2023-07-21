أخبار اليمن : جبل: تحالف العدوان سمح بتشغيل رحلات داخلية بين مطاري عدن والغيظة

جبل: تحالف العدوان سمح بتشغيل رحلات داخلية بين مطاري عدن والغيظةقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل إن تحالف العدوان سمح بتشغيل رحلات داخلية بين مطاري عدن والغيظة بعد ثماني سنوات من إغلاقه واستخدامه ثكنة عسكرية.

وأكد جبل أن تحالف العدوان مستمر في حصاره وفرض حظر على مطار صنعاء الدولي منذ ثمانية أعوام وما يزال يفرض قيوداً من شأنها عرقلة تشغيل المطار.

وأضاف “إن المسافرين يضطرون للسفر عبر طرق وعرة محفوفة بالمخاطر وتشكل تهديداً على حياتهم وتعرضهم للقتل والنهب في المحافظات الجنوبية، ناهيك عن المرضى الذين يتوّفون في الطريق التي تستغرق أياماً للوصول إلى مطاري عدن وسيئون للسفر عبرهما لتقلي العلاج في الخارج”.

وأشار إلى أن الحصار والحظر القائم على مطار صنعاء الدولي فاقم من المعاناة والتداعيات الإنسانية على الشعب اليمني بصورة كبيرة.

وأفاد بأنه لا يوجد مبرر لتحالف العدوان لاستمرار إغلاق مطار صنعاء أو فرض قيود عليه .. مشيراً إلى أن استمرار تحالف العدوان في فرض القيود على مطار صنعاء ينم عن رغبته في مفاقمة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه.

وأوضح وكيل هيئة الطيران المدني، أن عدد الرحلات التي تمر عبر مطار صنعاء الدولي اليوم لا تصل إلى واحد بالمائة من الاحتياج الضروري للرحلات .. مبيناً أن أغلب المسافرين عبر مطار صنعاء من الطلاب والمغتربين والمرضى من المحافظات القريبة من المطار كان يشغل ما يقارب من 50 إلى 60 رحلة يومياً بالإضافة إلى مطارات عدن والحديدة وسيئون وتعز وسقطرى.

وقال “مطار صنعاء الدولي بمفرده مسموح له وجهة وشركة واحدة لا تخرج منه سوى ثلاث رحلات أسبوعياً وهذه كارثة كبرى” .. مجدداً مطالبته بالفتح العاجل لمطار صنعاء دون أي قيد أو شرط وأمام كافة شركات الطيران وإلى أي وجهة تداركاً لحالات الوفاة المتكررة.