أخبار اليمن : فلكي يمني يتوقع توسعاً تدريجياً لهطول الأمطار

فلكي يمني يتوقع توسعاً تدريجياً لهطول الأمطاركشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن وموعد توسع هطول الأمطار الغزيرة على محافظات الجمهورية.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "بحساب المزاع اليمني عادة ما تتوسع الامطار بشكل ملحوظ من بعد منتصف المعلم الزراعي "علب" ان شاء الله بضع ايام ويعم الغيث على الجميع فالمزارع اليمني يامل توسع تدريجي لهطول الأمطار واشتداد غزارتها ويكون ذلك ملحوظ من بعد منتصف الاسبوع القادم وحتى الاسبوع اللاحق والذي سوف يتخلله كذلك دخول المعلم الزراعي "سهيل"وهذة الامطار يعتبرها المزارعين من أهم الأمطار المرجوة في الزراعة الموسمية في معظم المناطق اليمنية".

ودعا الفلكي اليمني، المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول، وكذا متابعة نشرات الطقس، محذراً من الأجواء شديدة الحرارة.