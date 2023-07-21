أخبار اليمن : هام .. للحصول على نتيجة الثانوية العامة

هام .. للحصول على نتيجة الثانوية العامةأعلن في صنعاء يوم الجمعة 21 يوليو الجاري عن وسيلة اتصال الكترونية للحصول على نتيجة الثانوية العامة ابتداءً من يوم السبت 22 يوليو 2023.

وأكدت شركة الاتصالات اليمنية في صنعاء إمكانية الحصول على نتائج الثانوية العامة عبر الاتصال على الرقم 160 من اي هاتف ثابت او من شبكة يمن فورجي .

وكان نائب وزير التربية والتعليم خالد جحادر كشف إعلان نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 مطلع الأسبوع المقبل.

وقال جحادر في تغريدة على تويتر: "لكثرت الإتصالات والتساءلات التي تتردد علينا بشأن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام المنصرم، نؤكد لأبناءنا الطلاب، وبناتنا الطالبات، بأن التجهيز يمضي على قدم وساق من قبل الإخوة المختصين في الكنترول".

وأشار إلى أن مطلع الأسبوع القادم سيكون موعد إعلان النتائج.