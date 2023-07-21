أخبار اليمن : خطر صحي جديد يهدد نصف سكان العالم

خطر صحي جديد يهدد نصف سكان العالم
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حمى الضنك تهدد ما يقارب نصف سكان العالم، خاصة مع وصول عدد الإصابات سنويا إلى ما بين 100 و400 مليون شخص.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المنظمة في إحاطة إعلامية للدكتور رامان فلايودان، المسؤول بقطاع مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة، اليوم الجمعة في جنيف، القول: إن المنطقة الأمريكية وحدها أبلغت خلال الجزء المنقضي من العام الجاري عن قرابة ثلاثة ملايين إصابة.
وأضاف: إن أعراض حمى الضنك لا تظهر غالبا على معظم المصابين.. مشيرا إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي.
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