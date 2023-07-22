أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار وأجواء حارة واضطراب البحر

توقعات بهطول أمطار وأجواء حارة واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، ورياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة أثناء النهار في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40- 45 درجة مئوية.

فيما قد تكون الأجواء حارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-39 درجة مئوية.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25- 45 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها ما بين 20 ـ 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ذمار، إب، الضالع، تعز والبيضاء، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، ريمة، شبوة، وأجزاء من محافظتي المهرة وحضرموت.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بصرفيت بلغت 2.6 ملم، كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، المحويت، الضالع، البيضاء، عتق ولحج وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ونبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

وحث المواطنين على الابتعاد عن بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية.

كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب الضباب والسحب المنخفضة.