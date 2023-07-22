أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العزي العنسي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العزي العنسيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ العزي علي العنسي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي وخدمة المجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى نجله نبيل العزي علي العنسي وإخوانه، بالدور التنظمي الذي قدمه الفقيد العنسي للمؤتمر، حيث كان ضمن الألف المؤسسين للمؤتمر في العام 1982م وأسهم في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر، كما كان أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة بمديرية العرش، المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية ومن الساعين لفعل الخير، معتبراً رحيله خسارة كبيرة للمؤتمر بشكل خاص وللوطن بشكل عام.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل العنسي بمديرية العرش محافظة البيضاء.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون ".