عدت سما المصري.. وصلة رقص قوية لطالبات سعوديات ابهرت الشباب ولعت النت بوصلة رقص بمدرسة في المملكة ومتابع : مسحت ملكة جمال صافيناز

تصدرت فتاة سعودية مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بمت فعلته في السوشيال ميديا بسبب ما حدث في فيديو انتشر وآثار الفيديو اعجاب العديد من متابعو مواقع التواصل الاجتماعي وهكا يؤديان وصلة رقص قوية أبهرت الشباب وتحدت اشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وصافيناز وفيفي عبده

وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، لحظة أداء عدد من الطالبات وصلة رقص بأحد الفصول في مدرسة بالمملكة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته إحدى الطالبات بجوالها، أداء الطالبات لوصلة رقص جماعية على موسيقى أغنية في الفصل.

وكانت “وزارة التعليم” أصدرت قرارًا بمنع استخدام الجوال نهائيًا داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميًا في موقع “توكلنا ويب