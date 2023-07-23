اجدع من صافيناز .. فتاه سعودية ولعت النت من غرفه نومها بوصلة رقص بالاسود المفتوح.. ومتابع كسحت سما المصري وفيفي

لا تزال مقاطع الفيديو التي تنشرها ربات المنازل على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا وتصدر البحث العديد من المواقع الالكترونيه بسبب ما تقوم به ربات المنازل من فيديوهات الرقص الذين يقومون بها من داخل منازلهم ومن غرف نومهم وهم يرتدون الملابس المكشوفه لدرجه كبيره.

حيث قامت ربه منزل خليجيه باداء وصله رقص مما جعلها تتصدر موقع البحث جوجل ويوتيوب بسبب ما فعلته اثناء التي كانت تقوم بها على مواقع السوشيال ميديا.

واثار مقطع الفيديو الذي نشرته بالفتيات السعوديه غضب العديد من المتابعين والجمهور وخاصه في المملكه العربيه السعوديه بسبب ما يقوم به ربات المنازل من عرض نفسهم على الجمهور من اجل الشهره والمال ومن اجل كثره المتابعين.