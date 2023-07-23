أخبار اليمن : تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنين

تحذيرات مهمة من الأرصاد للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى نتيجة الرياح الشديدة، وكذلك هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40- 45 درجة مئوية.

ومن المتوقع أيضاً أجواء حارة ورطبة في المناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34-39 درجة مئوية.

وحسب المركز قد تهب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25 ـ 45 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 20- 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، غرب صنعاء، ذمار، ريمة ، إب، تعز، الضالع، شبوة، هضبة حضرموت والمهرة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي بصرفيت بلغت 2.2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة تفاوتت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

وحث المواطنين على عدم التواجد في بطون الاودية وممرات السيول، والاحتماء العواصف الرعدية، محذراً سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو بسبب الضباب والسحب المنخفضة.