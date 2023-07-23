أخبار اليمن : إغلاق 9 محطات غاز منزلي

إغلاق 9 محطات غاز منزليأغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة البيضاء اليوم تسع محطات غاز منزلي بمدينة البيضاء ومديرية ريف البيضاء غير مرخصة وعشوائية الإنشاء.

وتم إغلاق المحطات بإشراف وكيل المحافظة صالح المنصوري.

وأكد مدير مكتب الصناعة أحمد الطاهري، أن إغلاق تلك المحطات، جاء بعد تشكيل لجنة من مكتب الصناعة وشركة الغاز والجهات الأمنية للتأكد من المخاطر الناجمة على حياة المواطنين وعدم حصولها على تراخيص.

وثمن جهود قيادة المحافظة وحرصها على عدم التلاعب بالأسعار ومعايير السلامة وحماية المناطق السكانية من مخاطر المحطات العشوائية.