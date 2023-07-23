أخبار اليمن : 77 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

77 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 77 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، محاولة تسلل في حيس، و4 هجمات بطيران العدوان المسير، وتحليق مكثف في مقبنة وحيس.

وأشار المصدر إلى الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، و13 خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.