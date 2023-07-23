المشاط يؤكد الحرص على استقرار الوضع في الجوف
التقى فخامة المشير الركن، مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، اليوم، بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، محافظ الجوف، فيصل حيدر.
جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في المحافظة، واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية، والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات، التي فرضها العدوان والحصار.
وخلال اللقاء قدّم محافظ المحافظة تقريراً لفخامة الرئيس عن المشاريع الخدمية التي تم إنجازها خلال العام المنصرم 1444هـ، وخطط العام 1445هـ.
وبارك الرئيس المشاط نجاح العملية الأمنية لتأمين بعض المناطق في محافظة الجوف ، مشيداً بتعاون أحرار المحافظة مع الحملة الأمنية.
وأكد الحرص على استتباب الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة في المحافظة، موجهاً باستكمال خط أرحب - الجوف، وسفلتة الشارع العام لمدينة الحزم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المشاط يؤكد الحرص على استقرار الوضع في الجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.