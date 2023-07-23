أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من الروحاني

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من الروحاني
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من الدكتور عبدالوهاب الروحاني، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإخوانه، رداً على برقية العزاء التي بعثها إليهم في وفاة والدتهم الفاضلة.. جاء فيها:
الأخ العزيز الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم
ببالغ الشكر والامتنان تلقينا تعزيتكم بوفاة والدتنا الفاضلة تقبلها الله عنده من الصديقين وأسكنها فسيح جناته، وانني وجميع اخواننا وأفراد اسرتنا بيت الروحاني نقدر لكم عاليا ومن خلالكم لجميع قيادات وقواعد واعضاء المؤتمر الشعبي العام على مشاركتكم لنا خالص العزاء وصادق المواساة بمصابنا هذا.
لقد كان لكلماتكم ودعائكم وتواصل قيادات واعضاء المؤتمر في الداخل والخارج بالغ الأثر في نفوسنا، وفي التخفيف عن مصابنا.. لكم من الله خير الجزاء، ولله ما اعطى وله ما أخذ، ونسأل الله العظيم ان لا يريكم مكروها وان يمن على بلادنا وشعبنا بالأمن والسلام.
الحمدلله على قضائه وقدره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اخوكم/
د. عبدالوهاب الروحاني
عضو اللجنة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام
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