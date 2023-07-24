انت الأن تتابع خبر من اجل الشهرة والمال. بدون ذره خجل عروسه مصرية شقراء فائقه الجمال تتحدى اشهر الراقصات بوصله رررقص بلدي بالجلابية داخل غرفه .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خبر مهم للغايه عن فتاه فرقه الجمال وهي تقوم بواسطه رقص من داخل غرفه نومها اظهرت جمالها الفائق الذي لا مثيل له وتحدث به اشهر الراقصات في مصر والوطن العربي بما فعلته من داخل غرفه.

بوصله ررقص بلدي فتاه داخل الوسط الفني

تحدثت الصحف داخل الوسط الفني ونالت انتقاد الكثير من المؤلفين على هذا الفيديو الغير لائق التي قامت بتصويره داخل غرفه وامام زوجها

وكان رد المتابعين على الصفحه الرسميه ردا قاسي بسبب تصوير زوجها لهذا الفيديو ونشره من اجل الشهره ويعتبر هذا الفيديو من اغرب الفيديوهات التي نشرت داخل الوطن العربي وهو قيام الزوج بتصوير زوجته داخل غرفه وتصوير لها وهي تقوم بوصله رقص وكانت ترتدي فستان اخضر ابو حماله الذي اذهل الجميع من كثره حلاوتها شاهد الفديو كامل.