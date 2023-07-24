اجدع من صافيناز .. ربة منزل خليجية صاروخ شديدة الجمال في اقوي واجمد وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال علي وحده ونص بالاسود والاحمر القصير في غرفة نومها ..ومتابع فرمت سما المصري

انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز .. ربة منزل خليجيه صاروخ شديدة الجمال في اقوي واجمد وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال علي وحده ونص بالاسود والاحمر القصير في غرفة نومها..ومتابع فرمت سما المصري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت ربه منزل سعوديه وهي تكون بوصله رقص قويه جدا بعد انتشار فيديو لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وظهرت ربه المنزل السعوديه وهي تقوم بواسطه رقص قويه جدا اذهلت المتابعين والجميع من داخل منزلها الامر الذي عرضها الى انتقادات واسعه بسبب ما قامت به ربه المنزل.

انتشر الفيديو بطريقه كبيره جدا بعد ان قامت ربه منزل سعوديه وهي ترتدي عبايه من اللون الاسود القصيره والضيقه للغايه وهي تكون بواسطه رقص قويه جدا جذبت عدد كبير جدا بسبب ما قامت به ربه المنزل في وصله رقصها.

تعجب الكثير من المتابعين بهذا الفيديو واعجب بوصله الرقصه التي كانت تقوم به ربه المنزل بينما انتقدها البعض الاخر بسبب الملابس التي التقليديه في غرفة نومها.