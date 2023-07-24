أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي حسين الخلقي بوفاة عمه

الأمين العام المساعد يعزي حسين الخلقي بوفاة عمه
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد صالح الخلقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للأخ حسين علي صالح الخلقي عضو اللجنة الدائمة، عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة ذمار، والأخ عبدالله أحمد صالح الخلقي وإخوانه وكافة آل الخلقي بمخلاف زُبيد مديرية عنس محافظة ذمار بهذا المصاب.
وأشاد مجيديع بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة الوطن والسعي للصلح بين الناس وعمل الخير.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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