أخبار اليمن : توجيهات رئاسية هـامـة

توجيهات رئاسية هـامـة
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، نائب وزير النفط- القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي.
جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة والشركة اليمنية للغاز ومستوى تنفيذ خططها للعام الجاري.
وفي اللقاء وجه فخامة الرئيس باستكمال إنشاء محطات التعبئة في كل المناطق بما يمكن المواطن من الحصول على الغاز بأقل تكلفة وبسهولة ويسر، وكذا إنشاء مصنع لصناعة وصيانة أسطوانات الغاز.
كما وجه الرئيس المشاط بإنشاء ورشة صيانة مركزية لمقطورات الغاز، ومحطات لتقديم الخدمات.
وأكد ضرورة العمل على تحقيق الإستقرار التمويني لمادة الغاز المنزلي، كونها ترتبط مباشرة بحياة المواطنين اليومية.
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