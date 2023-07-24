أخبار اليمن : صنعاء تستنفر وتصدر تحذيراً: استعدوا للساعات القادمة

صنعاء تستنفر وتصدر تحذيراً: استعدوا للساعات القادمةحذرت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء اليوم الإثنين من موجة غبار تتعرض لها بلادنا في هذه الأثناء في معظم محافظات الجمهورية.

وأوضحت المصلحة في بيان، أن التوقعات لحالة الطقس ليومنا هذا الاثنين تُشير إلى تحرك موجة غبارية واسعة الإنتشار على معظم محافظات الجمهورية بما فيها العاصمة صنعاء، وكذلك حالة عدم استقرار في الأجواء على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

وأهابت غرفة العمليات والرصد المرئي بالمصلحة من تأثير موجة الغبار وما يصاحبها من تدنٍّ للرؤية الأفقية، ورُبما تنعدم في بعض الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وحذرت كبار السن والأطفال والمرضى ممن يعانون من الأمراض الصدرية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تجاه الغبار.

ودعت المصلحة سائقي المركبات بتوخي الحذر وتشغيل أضواء السيارة الأمامية والخلفية والانتظار حتى تصبح الرؤية واضحة، نظرا لانخفاض مستوى الرؤية حفاظاً على سلامتهم من حوادث الطرقات.

في السياق، حذرت شرطة المرور من اجتياح العاصمة ومناطق محيطة بموجة غبار شديدة قد تحجب الرؤية الافقية خاصة لدى السائقين.

ودعت شرطة المرور في بيان لها، جميع مستخدمي الطرق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء إلى توخي الحِيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية المتوقع بسبب "تصاعد الغبار والأتربة".