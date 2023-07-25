انت الأن تتابع خبر ركنت ملكة جمال العالم سما المصري.. بدون خجل أو حياء من أحد بوصلة رقص أخت العروس ولعت الفرح بالاحمر الشفاف يظهر ما تحته ..ومتابع كسحت صافيناز و انجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدل شديد بعد أن نشرت الراقصة صافيناز، عبر حسابها على “إنستجرام”، فيديو لها مع الفنان رامي دياب داخل حمام السباحة في إحدى الفيلات الخاصة وهو يضع في إصبعها خاتم الخطوبة وهي ترتدي الأبيض

وعلقت صافيناز على الفيديو قائلة: «قريبًا هنقول مبروك».

يذكر أنّ الراقصة صافيناز قالت إنها لا توافق أن تنفق أموالها على أي شخص يتزوج منها، موضحة: «أنا مش عاوزة فلوسه، ده راجل بشنب لنفسه، ولو ميصرفش عليّ عادي، بس مياخدش فلوسي».

جدير بالذكر أن الفنان الصاعد رامي دياب قابل الفنانة صافيناز في عدة أماكن وسهرات وجمعت بينهم الصداقة القوية التي من الواضح أنها تحولت إلى علاقة، ويقول المقربين من رامي وصافيناز إن الفيديو حقيقي تماما، وأن حقيقة الارتباط تبدو غير واضحة هل هي مجرد إشاعة أم سوف تكون حقيقية