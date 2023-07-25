أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد شنيف ويشيد بمناقبه

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور محمد شنيف ويشيد بمناقبهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور محمد يحيى شنيف، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس الدائرة الإعلامية الأسبق بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى شقيقه أحمد يحيى شنيف وإخوانه نبيل وسامي وأشرف، بمناقب الفقيد وأدواره في خدمة المؤتمر من خلال الكثير من المواقع التي تقلدها في إطارها، كما كان واحداً من الذين اسهموا بتطوير رسالة المؤتمر الإعلامية.

وأشار أبو راس، إلى أن شنيف كان أيضاً واحداً من الإعلاميين الأوائل الذين اسهموا في تأسيس صحيفة الميثاق وتقلد حين صدورها مديراً لتحريرها.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل شنيف بمحافظة الحديدة.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،