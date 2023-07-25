أخبار اليمن : إعادة فتح حركة السير في سائلة صنعاء

إعادة فتح حركة السير في سائلة صنعاءفتحت أمانة العاصمة اليوم، حركة السير وسط سائلة صنعاء، بعد استكمال أعمال الرصف بمشروع تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي وإيقاف العمل حتى انتهاء موسم الأمطار.

واطلع أمين العاصمة الدكتور حمود عباد وامين عام المجلس المحلي أمين جمعان ووكيل قطاع الاشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير مديرية شعوب احمد الصماط، على استكمال أعمال الرصف والصب في المقطع الثاني من المرحلة الأولى من المشروع، ورفع الحواجز الخرسانية ومخلفات العمل.

واستمعوا من القائمين على المشروع إلى شرح حول نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى للمشروع ابتداءً من جسر مستشفى الشرطة وحتى جسر الحرية بطول 850 متراً، وعدم فتح أي أعمال جديدة بحسب توجيهات أمانة العاصمة.

وأشار أمين العاصمة، إلى إعادة فتح حركة السير في وسط سائلة صنعاء بشكل مؤقت حتى انتهاء موسم الأمطار، من أجل تخفيف الازدحامات المرورية بالشوارع الحيوية والحفاظ على سلامة تنفيذ المشروع والسائلة الكبرى.

وأكد أنه سيتم استئناف تنفيذ مشروع تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي في السائلة، بعد موسم الأمطار مباشرة.. مبيناً أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الخدمية والبالغ تكلفته ستة ملايين و400 ألف دولار.