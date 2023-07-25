أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة اللواء عبدالعزيز الذهب

الأمين العام يعزي بوفاة اللواء عبدالعزيز الذهببعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن عبدالعزيز حسين صالح الذهب، الذي وافاه الأجل بعد عمر حافل بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ محمد حسين صالح الذهب، ونجل الفقيد سلطان عبدالعزيز حسين الذهب وإخوانه، وكافة آل الذهب في مديرية سنحان محافظة صنعاء، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية والنضالية، وكذا إسهاماته المشهودة في خدمة الوطن من خلال المناصب التي تقلدها.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".