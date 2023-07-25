انت الأن تتابع خبر الدهن في العتاقي.. فيفي عبده دلعت الشباب بوصلة رقص بلدي علي شاطئ البحر بالاسود.. ومتابع: غلبت سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه النجمه الكبيره والفنانه الجميله التي خطفت الانبار من جمالها رغم كبر سنها لازالت قد تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حيث ظهرت الفنان الجميله والراقصه الاستعراضيه فيفي عبده بمقطع فيديو جديد لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام لتبادل الصور والفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده باطلاله جميله جدا من على شاطئ البحر في الساحل الشمالي وهي تقوم بواسطه رقص قويه جدا ولكن قام الهواء بفعل فعلته ورفع فستان الفنانه فيفي عبده حتى ظهرت بئساقيها بالكامل الامر الذي احدث ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا بعد تداول هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

حادث الفنانه فيفي عبده على العديد من الاعجابات على صفحته الخاصه وبدات في اظهار نفسها بطريقه في غايه الروعه والجمال رغم كبر سنها ومشاركتها الكبيره جدا في السينما والدرامه المصريه في العديد من الافلام السينمائيه والعديد من المسلسلات المصريه التي جعلت فيفي عبده في مكانه كبيره جدا في الفن المصري.