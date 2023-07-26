ربة منزل سورية صاروخ تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص جننت الشباب في غرفة نومها بالاحمر المكشوف هزة يمين وهزة شمال .. ومتابع فرمت صافيناز و سما المصري!!

انت الأن تتابع خبر القشطة ملكة جمال مصر سما المصري ترقص ببدلة رقص ضيقة جدا وتخرج منها في غرفه نومها بالاحمر المكشوف .. والجمهور غلبت فيفي عبده وانجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما يبحث المتابعين والجمهور عن الاشياء التي ترجعهم وتجعلهم في راحه نفسيه كبيره جدا ومن هذه الاشياء التي يتم البحث عنها كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي اشتهر في الاونه الاخيره عدد كبير جدا من اوبات المنازل وهم يقومون بوصلات رقص قويه جدا وجريئه منهم.

حيث ظهرت ربت منزل سعوديه وهي تقوم بوصله رقص داخل غرفه نومها وهي ترتدي عبايه زرقاء اللون الضيقها بطريقه كبيره جدا وبدات ترقص على احد الاغاني العربيه الشهيره جدا وتقوم بتصوير نفسها مقطع الفيديو على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي الانستقرام مما انهال عليها عدد كبير في الجنه من المتابعين يغردون بجمالها ويتغزلون في رقصها الجنين للغايه.

انهالت عليها التعليقات بصوره كبيره جدا بعد انتشار الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعيه مما اعرضها الى عده انتقالات حاده وكبيره جدا نظرا لما تفعله ربات المنازل في الاونه الاخيره بسبب جمع الشهره وكذب المال في هذه الطريقه التي يعتمدون عليها في الايام والاشهر الماضيه وهم يختارون ما يظهرون به داخل منازلهم.