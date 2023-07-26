اجدع من سما المصري .. فلاحة مصرية صاروخ شديدة الجمال في اقوي وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال علي وحده ونص بالاسود القصير في غرفة نومها .. ومتابع فرمت صافيناز

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رياض - احمد صلاح - ظهرت مقطع فيديو جريء وقوي للغايه انتشر بصوره كبيره جدا على صفحات التواصل الاجتماعيه وعلى مواقع بحث جوجل بصوره كبيره في الماضيه بعد اقامه ربه منزل مصريه باداء واستطال ملابس الضيقه للغايه الامر الذي جعلها تتصدر رقص للفنان حسن شاكوش.

حيث ظهرت ربه المنزل وهي تقوم بوصله رقص جريئه جدا وقويه للغايه اذهلت المتابعين للمشاهدين هذا الامر تقرر على صفحات السوشيال ميديا في الدول التي تعترف بالعادات والتقاليد كيف للنساء ان يقمن بهذا الفعل في بلد عربي وامام الجميع وامام اولادها كيف تنظر الام الى يروها فيما بعد على صفحات التواصل الاجتماعيه والجميع يتغزل فيها وفي جسدها وفيما تقوى صلاه رقص قويه وجريئه منها.

طالبه العديد من رواد التواصل الاجتماعي وقف هذه الاشياء التي جعلت وهذه المواقع التي انتشرت بصوره كبيره جدا وطالبه عدد كبير جدا من الجماهير والمتابعين بوقف هذه الاشياء وهذه الفيديوهات التي تحث على نشر الفساد ونشر بخزق والقيور داخل المجتمعات العربيه والمجتمعات المصريه.