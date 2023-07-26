أخبار اليمن : "أجواء حارة مُغبرة".. الأرصاد يحذر المواطنين

"أجواء حارة مُغبرة".. الأرصاد يحذر المواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، ومغبرة نسبياً مع رياح شديدة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 43 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 - 40 درجة مئوية.

وأضاف المركز أنه من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 28 – 46 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات إب، تعز، سيئون، الضالع ومرتفعات أبين ولحج وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، البيضاء، شبوة، ريمة، غرب صنعاء، صعدة، حضرموت، المهرة وأجزاء من سهل تهامة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء مغبرة نسبياً في سواحل عدن وأجزاء من المرتفعات الجبلية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في سيئون: 3.8 ملم، صرفيت : 0.8ملم.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة جراء ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

كما حذر المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية في المناطق المتأثرة بالغبار.