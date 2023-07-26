أخبار اليمن : وفاة أم وطفلتها غرقاً بحاجز مائي في تعز

وفاة أم وطفلتها غرقاً بحاجز مائي في تعز
توفيت أم وطفلتها اليوم، غرقاً في حاجز مائي بإحدى القرى في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.
وأفادت مصادر محلية بأن الطفلة رهف أمين أحمد توفيت مع أمها التي حاولت إنقاذها من الغرق، في حاجز مائي بقرية "الجرف" التابعة لمديرية جبل حبشي.
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حوادث الغرق في آبار المياه والبرك المخصصة لجمع المياه، تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المحافظات.
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