رسو عدد من السفن التجارية في ميناء الحديدة
رست على أرصفة محطة الحاويات بميناء الحديدة اليوم سفينة الحاويات "BARRIER" تحمل 350 حاوية بضائع وسلع مختلفة.
وأوضح مدير محطة الحاويات بميناء الحديدة القبطان شوقي مرشد، أن عددا من السفن المحملة بالمواد والبضائع المتنوعة، رست على أرصفة الميناء استعدادا لتفريغها ونقل حمولاتها.
وأكد أن المحطة تقدم كافة التسهيلات لسفن الحاويات، منوها بحرص مؤسسة موانئ البحر الأحمر على رفع قدرات ميناء الحديدة لاستقبال كافة أنواع السفن، وتحقيق معدلات تفريغ عالية.
وأكد القبطان مرشد، أهمية ميناء الحديدة في توفير السلع والبضائع لأكثر من 70 في المائة من ابناء الشعب اليمني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رسو عدد من السفن التجارية في ميناء الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.