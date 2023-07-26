أخبار اليمن : 5 غارات ضمن 78 خرقاً لوقف النار بالحديدة

5 غارات ضمن 78 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 78 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 5 غارات لطيران العدوان التجسسي على حيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، و5 خروقات بقصف مدفعي، و59 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.