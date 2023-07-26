أخبار اليمن : إعلان نتائج الإمتحانات التكميلية للشهادة الأساسية

إعلان نتائج الإمتحانات التكميلية للشهادة الأساسيةأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج الطلاب المكملين في إختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1444 هجرية.

وأكد مدير عام الاختبارات بالوزارة حميد غثايه، إمكانية حصول أبنائنا الطلاب والطالبات الذين تقدموا لإختبار المواد التي رسبوا فيها على نتائجهم ابتداء من غد الخميس عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.

وقال غثايه " تأتي هذه الاختبارات في إطار حرص الوزارة على مستقبل أبنائها الطلاب وترجمة لتوجيهات وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب المكملين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي افرزها إستمرار العدوان والحصار".

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة المعلمين واللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات بأمانة العاصمة والمحافظات متجاوزين كافة الصعاب والتحديات ، منوها بجهود كل من اسهم في إنجاح الإختبارات من السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية .