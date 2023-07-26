أخبار اليمن : الداخلية: إفشال 7 عمليات انتحارية وضبط 137 إرهابياً

الداخلية: إفشال 7 عمليات انتحارية وضبط 137 إرهابياًكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، عن أهم الإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ.

وأوضح العميد العجري اليوم في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، أنه بتوفيق الله وبتعاون أبناء الشعب اليمني تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال العام الهجري المنصرم، عززت بذلك حالة الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق الحرة.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية يأتي على رأسها ضبط 472 عصابة إجرامية منظمة تمتهن مختلف الجرائم، وكذا ضبط 63 عنصراً كلفهم العدوان بعمليات الرصد لتحركات الجيش والأمن.

وبين أن وزارة الداخلية أفشلت سبع عمليات إرهابية انتحارية، وضبطت 137 من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، و214 عبوة متفجرة، كانت الجماعات التكفيرية أعدتها لاستهداف حياة المواطنين.

وفي مجال ضبط الجريمة والحد منها، تمكنت وزارة الداخلية خلال العام 1444هـ‍ من تحقيق نسبة كبيرة في ضبط الجريمة بلغت 92 بالمائة، كما تم تنفيذ سبعة آلاف و134 عملية ضبط واستعادة مسروقات، وتسليمها لأصحابها بالتنسيق مع النيابة العامة، بالإضافة إلى ضبط 202 جرائم تزوير لوثائق ومحررات.

وفي مجال مكافحة المخدرات التي يعمل العدوان على إدخالها إلى اليمن، أفاد ناطق وزارة الداخلية، أن مكافحة المخدرات ضبطت بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية، خلال العام المنصرم، 39 طناً و38 كيلو جراماً حشيش مخدر، و36 كيلو و787 جراماً من مادة الشبو المخدر، واثنين كيلو جرام هروين مخدر، و15 مليوناً و389 ألفاً و81 حبة مخدرة، ومليوناً 277 ألفاً و493 حبة دواء مخدر، جميعها كانت قادمة من مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته.

وأكد أنه ضبط ألفين و784 متهماً بتهريب وترويج المخدرات.

وفي مجال مكافحة جرائم التهريب وجرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، ووقاية المواطن اليمني من المواد الغذائية والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والسموم المحظورة، نفذت وحدة مكافحة التهريب المتواجدة بالمحافظات الحرة ألفاً و18 عملية ضبط لأدوية مهربة ومحظورة، ضُبط خلالها اثنين مليون و997 ألفاً و281 ما بين علبة وشريط وحقنة، كانت قادمة من مناطق سيطرة العدوان، بالإضافة إلى ضبط خمسة آلاف و239 علبة دواء منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 86 ألفاً و320 من طرود ومغلفات تحتوي على أسمدة ومبيدات زراعية مهربة ومحظورة الاستخدام، وكذا 431 شحنة مواد غذائية مهربة، و47 شحنة منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من بضائع مهربة، ومحظور استيرادها سيتم نشرها لاحقاً.

وفي سياق الحفاظ على حياة وأمن المواطن، أكد العميد العجري أن وزارة الداخلية، نفذت خمسة آلاف و591 مهمة تأمين لتجمعات ووقفات، وفعاليات رسمية وشعبية، كما تم تأمين تحركات 18 ألفاً و614 موظفاً لمنظمات أجنبية تعمل باليمن، و27 ألفاً و95 عملية تأمين لتحرك شاحنات تابعة للمنظمات تحمل مواد غذائية وإيوائية وأدوية ومستلزمات صحية.

وذكر أن مركز الشكاوى بوزارة الداخلية وفي إطار تقويم أداء رجال الأمن وتطبيق القوانين واللوائح ومعايير العمل الأمني، حقق نجاحاً ملموساً في إنجاز معالجة شكاوى المواطنين حول المخالفات الإجرائية التي ارتكبها بعض منتسبي الداخلية.

وأوضح أن إجمالي الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام الهجري المنصرم ستة آلاف و535 شكوى، تم معالجة وإنجاز ستة آلاف و124 شكوى منها ما أحيل للقضاء ومنها ما أحيل لجهاز المفتش العام أو لجهات أخرى، و411 شكوى ما تزال قيد المتابعة واتخاذ الإجراءات، بينما اتضح أن 275 شكوى كانت كيدية.

وأكدت وزارة الداخلية المضي في الحفاظ على حياة وأمن وممتلكات المواطنين وتعزيز الأمن والسكينة وستعمل بكل عزيمة على إحباط كل مؤامرات العدوان التي تستهدف أمن واستقرار الوطن .. مشددة على أنها لن تدخر جهداً في ضبط العناصر الإجرامية وأن كل من تسول له نفسه نشر وإشاعة الجريمة ستطاله يد العدالة وسيلقى جزاءه الرادع.