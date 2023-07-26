انت الأن تتابع خبر أفخاذ مكشوفة .. نسرين طافش تستعرض جسدها بإطلالة ساخنة على البحر .. شاهد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة السورية الحسناء نسرين طافش بظهور أقل ما يمكن وصفه بأنه "مثير وساخن"، بحسب متابعيها.

وفي التفاصيل، ظهرت الحسناء السورية من البحر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصاً مورداً أظهر غالبية جسدها، وتحديداً أفخاذها ومنطقة أعلى الصدر.

وأرفقت طافش مع الصورة تعليقاً قالت فيه: "بحر فيتنام.. حيث الهدوء والجمال والراحة وكل ما يخطر على بالك!".

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محبوبتهم الرائعة ووصفوها بأجمل الأوصاف، حيث أعاد المئات نشر الصورة مرفقين معها أعذب كلمات الغزل، من قبيل "أيقونة الجمال العربي"، "فخر الصناعة السورية"، "سكر محلي على كريمة"، وغيرها من الأوصاف.

بالمقابل، انتقد عدد كبير من النشطاء إطلالة الفنانة السورية خاصة أن نفحات الشهر الفضيل لا زالت تزكم أنوف العباد، على حد تعبيرهم.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة البعث السورية صنفت الفنانة نسرين طافش عن دور عزيزة في مسلسل جوقة عزيزة كأسوأ ممثلة ضمن الموسم الرمضاني.

وقالت أن أداء نسرين لهذا الدور احتوى الكثير من “الأوفرة”، والعمل من كتابة خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق وعادل سرحان.