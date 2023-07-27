تراند اليوم : سما المصري سعيدة بتضاريس جسدها بالبكيني “جسمي نار” – صورة

انت الأن تتابع خبر سما المصري سعيدة بتضاريس جسدها بالبكيني “جسمي نار” – صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها ظهرت تلعب الـ Bawling، وتستعرض تضاريس جسدها ومؤخرتها الكبيرة.

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وقالت: (مش هتتابعوا قناتي باه ع اليوتيوب عشان في فيديوهات بعد كده نار يا حبيبي نار.. بس والنبي ع الرايق عشان ضاضا أبو صفيحه بيتضايق)

صورتها نالت أكثر من 50 ألف Like بالإضافة إلى آلاف التعليقات السيئة بحقها والتي تطالبها باعتزال السوشيال ميديا التي دمّرتها وكشفت عن حقيقتها، وأنها لا تمثل الراقصات المصريات ولا النساء المصريات.

سما المصري تستعرض تضاريسها