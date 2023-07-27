أخبار اليمن : أجواء حارة وأمطار رعدية على 15 محافظة

أجواء حارة وأمطار رعدية على 15 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في المناطق الساحلية والصحارى، ورياحاً شديدة حول سقطرى، وهطول أمطار رعدية على مناطق في 15 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 43 درجة مئوية، حارة ورطوبة مرتفعة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 33-38 درجة.

ومن المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 30-50 عقدة وارتفاع الموج يصل إلى سبعة أمتار.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 20 ـ 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج يصل إلى خمسة أمتار.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، لحج، البيضاء، شبوة وأجزاء من محافظتي المهرة وحضرموت.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطتي الرصد الجوي في صرفيت: 9.5 ملم، المحويت : 0.3 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، الضالع، البيضاء، عتق ولحج، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

كذلك حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر الشديد جداً وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى، واضطرابه أحياناً في السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

وحث على عدم التواجد في بطون الأودية أو عبور ممرات السيول والجسور الأرضية والاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه سائقي المركبات من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.