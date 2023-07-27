الجديد شديد .. ربة منزل فلاحة مصرية فائقة الجمال تتحدي سما المصري و موكا بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود المفتوح علي الاخر ..ومتابع فرمت انجي خوري و صافيناز

انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..ربة منزل فلاحه مصريه فائقة الجمال تتحدي سما المصري و موكا بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود المفتوح علي الاخر ..ومتابع فرمت انجي خوري و صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثاره الجدل بظهورها المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره حيث ظهرت الفنان الجميله السوريه التي خطفت الانظار بجمالها ونستها ورشاقتها الفنانه انجي خوري السوريه الاصل التي تعيش في الامارات في العاصمه الاماراتيه دبي.

حيث تم منعها من التواجد في لبنان او حتى في سوريا بسبب ما تقوم به من نشر الفيديوهات التي تقوم بها باصات رقص قويه جدا ولكن بسبب ما تقوم به انجي خوري تمام منعها من دخول الاراضي السوريه والاراضي اللبنانيه دائما.

حيث حيث دائما ما تقوم الفنانه انجي خوري بنشر العديد من الفيديوهات القويه للغايه على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوره والفيديوهات انستقرام صور لها جعلتها تتصدر مواقع بحث جوجل ويوتيوب بصوره كبيره جدا حيث كانت ترتدي ملابس مكشوفه بدرجه كبيره جدا.