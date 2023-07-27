انت الأن تتابع خبر اجدع من ملكة جمال لبنان.. الصاروخ ملكة جمال العالم سما المصري ركنت جوهرة وفيفي عبده علي الرف بوصلة رقص بلدي علي وحده ونص بالاحمر المفتوح علي البحري..ومتابع فرمت انجي خوري و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال النجمه الكبير والفنان الاستعراضيه سماء المصري تواصل مجهوداتها من اجل نشر فيديوهات كبيره جدا على صفحه الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث نشرت مؤخرا على صفحتها الخاصه مقطع فيديو جديد لها وهي تقوم بوصله رقص قويه جدا من داخل غرفة نومها.

حيث نشرت سما المصري مقطع فيديو وهي تقوم بوصله رقص وهي ترتدي عبايه من اللون الاحمر القصيره والضيقه للغايه وكانت تمسك في يديها عصا ترقص بها وتضعها في اماكن حساسه جسدها الامر الذي عرضها الى انتقادات واسعه بسبب ما كانت تفعله في غرفه نومها وعلى سريرها والحركات التي كانت تفعلها التي دائما ما تقوم بها سما المصري ولا تكل ولا تمل من نشر هذه الفيديوهات التي عرضتها للسجن.

حيث بدا ترقص سما المصري على احد الاغاني الشعبيه للفنان المشهور حمو بيكا وبدا ترقص وتتمايل مقطع فيديو الذي نشرته وانتشر بصوره واسعه على مواقع التواصل الاجتماعيه والسوشيال ميديا مؤخرا نالت على اعجاب الكثير من المتابعين فيما انتقدها البعض الاخر بسبب ما تقوم به سما المصري من نشر فيديوهات فاضحه لها باستمرار ودون خوف من احد.