أخبار اليمن : صنعاء: الاعلان عن نتيجة اختبار القبول بمدرستين ثانويتين

صنعاء: الاعلان عن نتيجة اختبار القبول بمدرستين ثانويتينأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم بصنعاء، نتيجة اختبار القبول والمفاضلة بثانويتي جمال عبد الناصر للمتفوقين و الشهيد الصماد للمتفوقات للعام الدراسي 1445.

وفي المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة بثانوية عبدالناصر أشاد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين بجهود وزارة التربية والتعليم وإدارة ثانويتي عبدالناصر والشهيد الصماد لتوفير الاجواء الملائمة لأبنائنا المتفوقين باعتبارهم الأداة الفاعلة للإبداع والابتكار في شتى مجالات التنمية .

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالمتفوقين وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من تحقيق الدور المعول عليهم في بناء الغد المشرق وضمان الحيلولة دون استقطابهم من الخارج، مؤكدا التزام وزارة التعليم العالي بتوفير منح مجانية لأوائل الجمهورية في التخصصات التي يرغبون بها وكذا حرية اختيار الجامعة لمواصلة دراستهم الجامعية.

وفي المؤتمر الذي حضره وكيلا وزارة التربية إبراهيم شرف وقطاع المشاريع والتجهيزات صادق الرشا هنأ وكيل قطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو أبنائه الطلاب والطالبات بنجاحهم في اختبارات القبول، حاثا إياهم على الجد والاجتهاد في تحصيلهم العلمي .

وتطرق إلى الدور المعول عليهم في النهوض بمستقبل الوطن وحركته التنموية باعتبارهم مشاريع علماء المستقبل ، منوها بجهود ادارة المدرستين عبد الناصر والشهيد الصماد في تسيير اختبارات القبول وفقا للشروط والمعايير المطلوبة بما يضمن قبول الأفضل من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .

وأكد النونو حرص الوزارة وسعيها المستمر لتحديث وتطوير العملية التعليمية بدءا بأتمتة الاختبارات العامة التي أثبتت نجاحها ووصولا إلى تطوير المناهج وتنويع مسارات التعليم ومواكبة تطورات العصر .

من جانبه قال مدير ثانوية عبد الناصر، الدكتور محمد القاسمي، إن إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات القبول بثانويتي عبدالناصر والشهيد الصماد بلغ ألفا و 605 طالب وطالبة ، منهم 227 طالبة ؛ وقد تم قبول 313 طالبا وطالبة ؛ منهم 201 طالب بثانوية عبدالناصر و 112 طالبة بالشهيد الصماد .

وأكد التزام الدقة والشفافية بمختلف خطوات القبول والمفاضلة، مستعرضا الخطوات الإجرائية للقبول والمفاضلة ابتداء من عملية القيد و التسجيل وانتهاء بإعلان النتائج.

حضر المؤتمر الصحفي مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية محمد الشامي ومديرة ثانوية الشهيد الصماد للمتفوقات رقية مثنى وعدد من أعضاء مجلس الآباء و الامهات.

