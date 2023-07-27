براحة عليا الله يسترك هو انت ماخد إيه النهارده.. المشاهد القويه من فيلم الانس والجن بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الساخن عادل امام في اقوى واعنف مشهد في تاريخ السينما المصرية

انت الأن تتابع خبرىبراحة عليا الله يسترك هو انت ماخد إيه النهارده.. المشاهد القويه من فيلم الانس والجن بطولة المومس الفاضلة يسرا مع الساخن عادل امام في اقوى واعنف مشهد في تاريخ السينما المصرية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدامك الفنانه يسرا فيلم قوي للغايه مع الفنان الزعيم عادل امام فيلم الانس والجن ولكن كانت هناك بعض المشاهد القويه للغايات في هذا الفيلم وتعتبر الفنانه يسرا من اشهر الفنانات في تاريخ مصر

الإنس والجن هو فيلم مصري عرض عام 1985، بطولة عادل إمام ويسرا وعزت العلايلي وأمينة رزق، من تأليف محمّد عثمان، وإخراج محمد راضي.[1] ينتمي الفيلم إلى صنف أفلام الرعب، وبالتحديد ذلك التشعّب السينمائي المتعلّق بالتلبّس والعلاقة بين الإنس والكائنات الماورائيّة من جن وشياطين، على شاكلة الفيلم الأمريكي الشهير The Exorcist من إنتاج عام ١٩٧٣، وسلسلة The Conjuring من إنتاج عام ٢٠١٣.

أثار الفيلم ضجّة إبّان عرضه في الثمانينات، ويُشاد بفيلم (الإنس والجن) كونه إحدى التجارب السينمائيّة الرائدة من هذا النوع في العالم العربي، ممّا فتح المجال لأعمال أخرى من صنف الرعب المصري على شاكلة التعويذة عام ١٩٨٥ والفيل الأزرق مؤخّراً ٢٠١٤، كما يُعتَبَر كذلك تجربة مختلفة عن الأعمال المعتادة للفنّان عادل إمام، والذي كان جل إنتاجه السينمائي يتمثّل بصنف الكوميديا والدراما.