أخبار اليمن : اختتام المؤتمر العلمي الأول لجامعة 21 سبتمبر

اختتام المؤتمر العلمي الأول لجامعة 21 سبتمبراختتمت جامعة 21 سيتمبر اليوم بصنعاء أعمال مؤتمرها العلمي الأول؛ الذي ناقش بحوث تخرج طلاب كلية الطب تحت شعار “البحث العلمي أساس نهضة المجتمع”.

وناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام 46 بحثاً، قدمها 509 من خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب، إضافة إلى عشرة أبحاث علمية محكمة، قدمها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

كما تم تكريم أوائل الطلبة الخريجين من كليات ومراكز الجامعة وتكريم العشرة البحوث المتميزة من الدفعة الأولى بكلية الطب.

وفي الاختتام بارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي لطلاب الدفعة الأولى طب بشري هذا الإنجاز تتويجا لصمودهم في مشوارهم الدراسي حتى وصولهم إلى حصاد سنوات الدراسة بالتخرج والاستعداد للحياة العملية والانضمام إلى قطاع الصحة والطب.

ولفت إلى وجود إرادة في مواجهة التحديات للبناء والنهوض بالوطن في مختلف المجالات ، وقال” تجسد جامعة 21 سبتمبر صورا من صور الإنجازات الكبيرة التي سطرتها ثورة 21 سبتمبر في البناء والحماية “.

وأضاف” الجامعة ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر التي حررت اليمن من الارتهان والتبعية للخارج “.. مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بأداء العلم والتعليم بكل مستوياته وبرامجه .

وحث عضو السياسي الأعلى الجميع على مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات لتحسين الأداء.

بدوره أشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر اللقاء الأكاديمي الأول تشجيعا للطلاب الدارسين للاهتمام بالبحوث العلمية الطبية.

وأشاد بما قدمه الطلاب من أبحاث وأوراق بحثية متميزة فاقت التوقعات ما يدل على جودة الجهود المبذولة من الطلاب وهيئة التدريس في الجامعة .

كما نوه بالإنجازات النوعية التي تحققها جامعة 21 سبتمبر بفضل تكاتف جهود قيادة الجامعة وكوادرها وهيئة التدريس مما يجعلها في مقدمة الجامعات اليمنية المواكبة للتطورات العلمية.

وأكد الدكتور شرف الدين أن البرامج والتخصصات النوعية التي تم فتحها في الجامعة ستعمل على تلبية احتياجات البلد من الكوادر المؤهلة سواء الطبية او في التخصصات الأخرى .

من جانبه بارك رئيس جامعة 21 سبتمبر الدكتور مجاهد معصار لطلاب الدفعة الأولى من كلية الطب مناقشة أبحاثهم وكذا تخرج الأوائل من مختلف الكليات بالجامعة.

واعتبر هذا اليوم الأكاديمي والمناقشة العلنية لأبحاث تخرج طلاب الطب البشري، انتصارا أكاديميا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. منوها بتفاعل الخريجين من طلاب وطالبات الدفعة الأولى.

ونوه بجهود قيادة الجامعة وعمادة كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، وكذا وزارتي الصحة والتعليم العالي وتقديم كافة التسهيلات لإقامة المحاضرات والتطبيق العملي للطلاب في مختلف المستشفيات الحكومية.

واستعرض الدكتور معصار ما حققته الجامعة خلال فترة وجيزة وفتح برامج وتخصصات جديدة ونوعية تم افتتاحها وتوصيف برامجها الأكاديمية ومقرراتها الدراسية وفقا للمعايير الأكاديمية الوطنية.

كما ألقي عدد من الكلمات من عميد كلية الطب الدكتورة سلوى الغميري و المجلس العلمي لبرنامج الدكتوراه الطبية القاها الدكتور نبيل طارش ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد مبارك، أشارت إلى أن المؤتمر عقد جلسات علمية بمشاركة نخبة من الكادر الأكاديمي وطلاب الدفعة الأولى بكلية الطب.

وأكدوا أن برامج الدراسات العليا في المجالات العلمية والتطبيقية هي عماد نهضة الأمم وأساس رقيها وتقدمها، مشيرين إلى دور الجامعة وحرصها على خلق بيئة أكاديمية تعليمية ومواكبة لكل ما هو جديد بمنهجة وخطط واستراتيجيات طويلة الأمد .

وأشادت الكلمات بالبحوث المقدمة من الدفعة الأولى من كلية الطب والتي تميزت بموضوعاتها ومضامينها العملية التي ستساهم في النهوض بالقطاع الصحي ورفده بكوادر مؤهلة.

وتم خلال المؤتمر استعراض الأبحاث العلمية لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومناقشة بحوث تخرج طلبة الدفعة الأولى طب وجراحة.

وكذا تم إشهار المجلس العلمي لبرامج الدكتوراه الطبية ولائحته التنفيذية وإشهار توصيف برنامج مقررات بكالوريوس الطب والجراحة نظام(5+1)وتدشين برامج كلية التكنولوجيا الطبية والعلوم الطبية التطبيقية وكذا تدشين العام الجامعي الجديد.