أخبار اليمن : الوهباني وبن حبتور يقدمان واجب العزاء لأسرة الفقيد الدكتور الأصبحي

الوهباني وبن حبتور يقدمان واجب العزاء لأسرة الفقيد الدكتور الأصبحيقام عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد المفكر والسياسي البارز عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد الأصبحي.

وعبر الوهباني وبن حبتور ومعهما الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة أحمد العشاري عن خالص العزاء والمواساة لنجلي الفقيد المهندسين مصطفى ويوسف أحمد الاصبحي، في وفاة والدهما ومن خلالهما إلى جميع أفراد الأسرة بمصابهم الكبير.

وقرأ الجميع الفاتحة على روح الفقيد، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

ودار الحديث حول مسيرة الفقيد الزاخرة بالعطاء السياسي والإداري والفكري والثقافي وحضوره الكبير في المشهد السياسي خلال العقود الماضية كواحد من أبرز السياسيين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق إلى الترتيبات الجارية من قبل أسرة الفقيد لأحياء اربعينيته خلال الأيام المقبلة.

وعبر نجلي الفقيد مصطفى ويوسف عن الشكر لعضو السياسي الأعلى ورئيس الوزراء ووكيل وزارة الشباب المساعد على هذه الزيارة، داعين المولى القدير أن يكتب أجر الجميع وأن لا يريهم مكروها في قريب أو صديق.

