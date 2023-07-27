أخبار اليمن : 8 غارات ضمن 71 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

8 غارات ضمن 71 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 71 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، 8 غارات لطيران العدوان التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، وقصف مدفعي على حيس، و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.