انت الأن تتابع خبر السفلة سما المصري في وصلة رقص فاضحة بـ “جلابية” حمراء ومتابع: حلوتك بالأحمر ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل الفنانة سما المصري اثارة الجدل في نوعية الفيديوهات التي تنشرها بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث ظهور لها، أطلت سما المصري في مقطع فيديو بجلابية رقص حمراء لتقدم وصلة رقص شرقي على أنغام اغنية شعبية مصرية.

وكانت سما المصري قد اثارت الجدل بسخريتها من مواطنها الفنان محمد رمضان على خلفية ازمة الطيار الموقوف عن العمل حيث كتبت في تدوينة لها: “هو الاسطوره هيطبق البلطجه اللي في الافلام والمسلسلات في الواقع مع الناس ولا ايييه؟؟ ارجع لعقلك ياحبيشه وسلم نفسك عشان المكان كله محاصر..دا انت طلعت ماسوره مش اسطوره ..اخييييه ????”.



